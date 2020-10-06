В "Слуге народа" заявили о вероятности пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Евгения Кравчук заявила о переговорах по расширению квот для украинских агропроизводителей

В январе 2021 года истекает 5 лет со времени подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и это означает, что можно корректировать условия, в частности, расширить квоты для украинских агропроизводителей.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук.

Народный депутат напомнила, что Европейский Союз – это крупнейший торговый партнер Украины.

"Если говорить в процентах, то 41% всего, что мы экспортируем, идет в страны Евросоюза. Для сравнения: в Россию - 6,5%. Поэтому у нас в отношениях с ЕС, кроме каких-то базовых ценностей, верховенства права, свободы выбора, свободы слова, мы имеем абсолютно экономический, прагматический интерес", – отметила Евгения Кравчук.

Парламентарий отметила, что в январе 2021 года проходит 5 лет со времени подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

"Что это значит? Что мы можем корректировать определенные условия, и здесь мы рассчитываем на твердую переговорную позицию нашего правительства относительно определенного расширения квот, особенно, для наших агропроизводителей, которые являются одними из крупнейших экспортеров, чтобы они получили больше возможностей продавать свою продукцию на рынке Евросоюза", – сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о переносе саммита Украина-ЕС на 6 октября.

Позже стало известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, поскольку была вынуждена уйти на карантин.

Известно, что в рамках саммита Украина-ЕС Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро.