В "Слуге народа" заявили о планах отказаться от сотрудничества с МВФ и назвали, когда это произойдет

Даниил Гетманцев Фото - скриншот

"Если бы не кризис, мы бы пришли к этому раньше"

В "Слуге народа" заявили о планах отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом после выполнения своих обязательств перед иностранными кредиторами в перспективе двух-трех лет.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Народный депутат заявил, что перед нашей страной есть два варианта развития событий.

"У нас существуют два варианта. Первый вариант - это мы отказываемся от выполнения своих обязательств перед иностранными кредиторами и уходим в дефолт. И второй вариант - то, что мы делаем сейчас, я хочу, чтобы было понятно содержание нашей политики, - мы тоже хочем отказаться от помощи МВФ, но выполнив свои обязательства в перспективе двух-трех лет. Если сейчас мы будем вести нормальную проактивную обоснованную долговую политику, то нам не нужен будет МВФ через три года. И мы к этому всячески идем. Если бы не кризис, мы бы пришли к этому раньше. Благодаря кризису мы придем к этому позже, но это, по крайней мере, взвешенная цивилизованная практика", – заявил Даниил Гетманцев.

Как сообщалось ранее, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявлял, что первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиардов долларов.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что для получения кредита Украине необходимо выполнить два условия – проголосовать за рынок земли и принять закон о невозврате банков прежним владельцам.