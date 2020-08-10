В "Слуге народа" заявили, что вопросы, связанные с добычей янтаря, следует передать местным властям

Евгений Шевченко Фото из открытых источников

Власть на местах должна распределять лицензии, говорит нардеп

Все вопросы, связанные с добычей янтаря, нужно передать на уровень местной власти.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко.

"Я думаю, здесь нужно подойти очень просто, и вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, таких, как бурштын, отдать на уровень местной власти, чтобы местная власть распределяла эти лицензии, кому добывать, сколько будут платить и так далее. Потому что такой же процесс дикой добычи золота был в других странах... И пока этот вопрос не ушел на уровень местной власти, не стал их политикой, только после этого начались порядки и цивилизованная добыча полезных ископаемых. Это не нефть, это не газ, это не есть супер-стратегическим сырьем для Украины, поэтому я считаю, что, кто должен добывать, должны решать местные власти, на территории которых находятся эти залежи", – заявил Евгений Шевченко.

Как сообщалось, в марте президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2241 "О внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Напомним, 29 декабря прошлого года в Украине вступил в силу закон о легализации добычи янтаря.