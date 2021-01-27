В "Слуге народа" рассказали о разработке сценариев, чтобы защитить население от скачков цены на газ

Нафтогаз готовит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа Фото из открытых источников

Стратегия относительно 6,99 грн/м куб. – это краткосрочный инструмент, говорит Елена Мошенец

Сейчас идет разработка нескольких сценариев функционирования рынка газа в будущем, чтобы защитить население от ценовых скачков, а также, чтобы стимулировать тех производителей, которые добывают газ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

Гостья ток-шоу отметила, что стратегия относительно предельной цены на газ – 6,99 грн/м куб. – это краткосрочный инструмент, который сейчас поможет всем бытовым потребителям в период коронакризиса и локдауна.

"Сейчас разрабатываются несколько сценариев на будущее, в том числе..., по ограничению маржинальности, по уменьшению фискальной нагрузки на государственную компанию "Укргаздобыча", чтобы на нужды населения шел этот газ, и тому подобное. Я думаю, что как раз до конца марта, пока будет действовать этот тариф, эти ограничения, мы предложим как раз те пути, которые нам дадут возможность не просто предотвратить такие высокие скачки, а реально будут защищать население и будут стимулировать тех, кто добывает этот газ. Потому что газа в Украине много, но он находится очень глубоко, и он дорогой в его добыче", – сказала Елена Мошенец.

Напомним, Кабинет министров на заседании 27 января постановил, что действие предельной цены 6,99 грн за кубометр газа должно распространяться и на объединение совладельцев многоквартирных домов.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила в феврале цену на газ на уровне 6,86 гривны за кубометр, что ниже того, что утвердил Кабмин.