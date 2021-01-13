В "Слуге народа" рассказали о проекте постановления для системного решения "тарифного" вопроса

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Александр Качура назвал, каким образом в Украине хотят остановить рост тарифов на "коммуналку"

В Украине предлагают зафиксировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги и ввести их жесткое регулирование.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура, рассказывая о работе над проектом постановления для решения вопроса по тарифам.

Парламентарий проинформировал, что сегодня направил ряд заявлений в правоохранительные органы относительно руководства НКРЭКП и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, поскольку считает, что в их решениях есть состав преступления.

Александр Качура отметил, что те решения по тарифам, которые приняты по состоянию на сегодня, являются временными, а для того, чтобы системно решить "тарифный" вопрос, он выступил инициатором подготовки проекта постановления, который поддержали народные избранники из разных депутатских фракций и групп.

"Мы предлагаем зафиксировать и ввести жесткое регулирование во время той ситуации, которая сложилась в Украине, тарифов, вернуть их к тому объему и к той стоимости, которые были до открытия так называемого рынка 1 числа. Если мы говорим об электроэнергии, то это – 0,9 грн, это должен быть льготный тариф, во-первых, на первые 100 киловатт... Ночные тарифы, если проанализировать постановление, то они остаются на самом деле... И по газу, на самом деле, во время встречи с "Нафтогазом" я спросил, куда девается газ, который производится у нас, в Украине? Я посмотрел на цифры, сколько потребляют люди, и сколько мы добываем. Получается, что мы добываем больше, чем потребляем, то есть средняя взвешенная реальная цифра, которая может быть, это может быть и 5 грн за кубометр, это может быть 4 грн, 4,5 грн", – отметил Александр Качура.

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Как сообщали, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.

В Кабинете министров по поручению президента наработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве имеют два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Добавим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, имеющих самые высокие тарифы на распределение газа.