В "Слуге народа" рассказали, каким образом старикам заплатить высокие платежки за газ

Телеканал ZIK

Нардеп Владимир Крейденко заявил, что нынешняя фиксированная цена газа - 6,99 грн за куб, является слишком высокой для украинских граждан

Те бабушки и одинокие люди, которые не могут платить высокие платежки за газ, безусловно должны обратиться за субсидией. Правительство выделит дополнительные средства, чтобы компенсировать эту разницу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.

Политик, комментируя поднятие цен на газ, отметил, что сегодня стало очевидным то, что рыночные отношения оказались совсем нерыночными, поскольку олигархи в Украине скупили облгазы, закупают голубое топливо по одной цене и продают населению вдвое дороже.

А нынешнюю фиксированную цену газа - 6,99 грн за куб политик считает высокой для украинских граждан, особенно для пенсионеров. Поэтому нардеп советует людям, которые не в состоянии оплатить высокие платежки за газ, обращаться за помощью к государству.

"И те бабушки, одинокие, которые не могут платить, безусловно должны обратиться за субсидией. Правительство выделит дополнительные средства, чтобы компенсировать эту разницу в цене, которую они не учли в своих бюджетах", – отметил народный депутат.

А отвечая на вопрос ведущего, удовлетворительна ли политика действующего премьера Шмыгаля и должен ли он остаться на посту, Владимир Крейденко подчеркнул, что правительство должно сделать все, чтобы украинцы платили за газ справедливую цену.

"Но такую цену, чтобы она была доступна им, чтобы это не было роскошью", – добавил нардеп Крейденко.

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Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.