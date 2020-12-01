В "Слуге народа" опасаются, что под давлением улицы Рада не примет компромиссный закон президента об отсрочке кассовых аппаратов

Телеканал ZIK

Популизм некоторых политиков, которые хотят понравиться, приведет к тому, что не будет принят ни один закон

Если под давлением улицы сорвут принятие компромиссного президентского закона об отсрочке кассовых аппаратов, то все останется как есть, и с 1 января будут и штрафы, и все то, что предлагается этим законом отменить.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук.

Народный депутат отметила, что президентский законопроект регулирует вопрос введения кассовых аппаратов. В частности, по президентскому законопроекту из рисковых операций вычеркнули гостиницы и рестораны, которые сейчас страдают от коронавирусного кризиса.

Кроме этого Евгения Кравчук подчеркнула, что вывод бизнеса из "серой зоны" важен тем, что часто крупные компании выдают себя за малый бизнес, открывая ФЛП для уплаты меньших налогов.

"Поэтому, конечно, здесь должна быть дифференциация микробизнеса, который имеет оборот до 1 млн в год. Все, кто торгует на рынках, продуктами, конечно, они не являются крупными предпринимателями и бизнесменами. Это самозанятые лица. Конечно, они не подпадают под фискализацию", – отметила Кравчук.

Вместе с тем народный депутат добавила, что непринятие президентского законопроекта может принести новые угрозы для предпринимателей.

"Если снова под давлением улицы сорвут принятие и компромиссного президентского закона, то останется все как есть, и с 1 января будут и штрафы, и кешбэк, и все, что предлагается компромиссным законом отменить. К сожалению, популизм некоторых политиков, которые хотят понравиться, приведет к тому, что не будет принят ни один закон", – подчеркнула Евгения Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в ВРУ законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в год.

В частности, для ФЛП II-IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), предлагается отсрочить введение обязательных регистраторов расчетных операций РРО до 1 января 2021 года.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что отсрочить введение РРО необходимо для решения проблемных для бизнеса вопросов, в том числе тех, которые возникли в условиях действия карантина из-за COVID-19.

Добавим, 17 ноября Верховная Рада провалила голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога II-IV групп, за исключением рисковых отраслей.