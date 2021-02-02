В "Слуге народа" хотят реструктуризировать долги тепловиков перед "Нафтогазом": Что это даст

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Для этого следует разработать специальную программу, говорит Александр Корниенко

Реструктуризация задолженности теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" позволит городам начать инвестировать деньги, которые они зарабатывают с тарифов, в развитие. Сейчас же средства направляют на погашение долгов.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат Украины, глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Трансляцию вел телеканале ZIK.

Парламентарий сообщил, что сегодня состоится совещание с участием народных избранников и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Точно то, над чем мы будем работать в ближайшее время, – это реструктуризация задолженности теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом", перед госбюджетом. Это важная история. Она позволит нашим городам начать инвестировать деньги, которые они зарабатывают по тарифам, в развитие, потому что сейчас они их просто направляют на погашение долгов. 35 млрд долгов перед "Нафтогазом". "Нафтогаз" страдает, недополучает прибыль, и города страдают, у них большие долговые обязательства. Надо разработать специальную программу реструктуризации, мы ее обсуждаем сейчас с Марченко и с международными партнерами, она же не должна противоречить нашему международному треку, и будем это предлагать", – сказал Александр Корниенко.

Нардеп добавил, что также будут предлагать найти пути, как компенсировать расходы от повышения тарифов за январь.

"Но пока правительство не горячо на это отзывается", – отметил Александр Корниенко.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление об уменьшении цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Согласно документу, такая цена будет действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила сниженные тарифы на распределение газа для 13 компаний.