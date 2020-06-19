В сентябре МВФ рассмотрит возможность выделения нового транша Украине

Украина и МВФ Фото из открытых источников

Нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19

Международный валютный фонд оценит возможность выделения Украине нового транша, исходя из выполненных обязательств по программе Stand-By. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на директора пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Эта программа (Stand-By для Украины – ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - сказал Райс.

По словам директора пресс-офиса, нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения государства к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Вместе с тем Райз отметил, что программа Фонда позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от ЕС в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

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Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 миллиарда гривен.