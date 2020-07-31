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В Сенат США внесли законопроект о ежегодной помощи Украине на 300 млн долларов

Парламентарии страны заявили о поддержке "своего друга"

Минобороны

Американские сенаторы внесли законопроект о партнерстве в области безопасности, который предусматривает предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку. Об этом говорится на сайте парламента США.

Отмечается, что законопроектом рассчитаны ежегодные выплаты Украине в размере 300 млн долларов. В документе говорится о выделении военного финансирования, в частности, предоставлении летальной военной помощи. Также сенаторы предлагают выделять 4 миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

По словам авторов документа, помощь вводится из-за "пренебрежения Российской Федерацией международных законов и обязательств", в частности, в контексте аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. "Законодательство продемонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты поддерживают своего друга в течение всего демократического перехода и защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

Вместе с тем, депутаты требуют от Белого дома назначить представителя США на мирных переговорах в "нормандском формате" и способствовать диалогу между странами. Также законопроект призывает Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

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Ранее сообщалось, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Деньги должны направить на преодоление последствий пандемии COVID-19.

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