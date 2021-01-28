В Раде зарегистрировано постановление о компенсации переплат за газ в январе, – Ивченко

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Цена на газ, которая установлена сейчас, является завышенной, заявил нардеп

В Верховной Раде зарегистрировано постановление о компенсации украинцам переплат за газ в январе.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Вадим Ивченко.

Парламентарий отметил, что та цена на газ, которая установлена сегодня в Украине – 6,99 грн за кубический метр, является завышенной и ее можно было бы снизить минимум еще на две гривни, чтобы люди почувствовали какое-то облегчение.

"Я зарегистрировал постановление вчера о том, чтобы людям компенсировали... те переплаты, которые они сделали за январь. То есть фактически за январь люди получают платежки с той ценой, которая была на тот день. Они переплатили – кто две гривни, кто три гривни, то есть фактически им нужно компенсировать. Я показал источники: просто взять субсидии с четвертого квартала, передать на первый, полностью закрыть эти переплаты, и людям тоже станет легче. Здесь нужен конструктив от правительства. К сожалению, правительство – это марионетки, они работают на олигархов, ничего они решать не хотят. Даже та цена, которую они поставили, она тоже завышена", – сказал Вадим Ивченко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 27 января постановил, что действие предельной цены 6,99 грн за кубометр газа должно распространяться и на объединение совладельцев многоквартирных домов.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила в феврале цену на газ на уровне 6,86 гривни за кубометр, что ниже того, что утвердил Кабмин.