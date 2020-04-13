Рада приняла доработанный закон об изменениях в бюджет-2020

Верховная рада. Фото Zoya Shu/112.ua

В Фонд борьбы с коронавирусной болезнью будет направлено примерно 65 млрд гривен

В понедельник, 13 апреля, депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с ситуацией с COVID-19. Внеочередное заседание ВРУ транслировал телеканал ZIK.

Так, согласно принятым законопроектом предусматривается сокращение фонда борьбы с COVID-19 с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

В то же время на программу государственных гарантий медицинского обслуживания Минздрава было выделено 15,8 млрд гривен. Тогда как Министерству социальной политики предусматривается 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на помощь.

Кроме этого, были увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) до 42,7 млрд гривен (ранее предполагалось 40,7 млрд).

А расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации увеличили на 1,08 млрд гривен.

Также в принятом законопроекте предусматриваются средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от COVID-19. Однако, были ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

"Последние недели мы совместно с парламентом работали над тем, чтобы получить оптимальный вариант обновленного Госбюджета, который будет максимально соответствовать внешним и внутренним вызовам. Спасибо парламентариев за конструктивную работу", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, народные депутаты собрались в здании парламента для участия во внеочередном заседании Верховной Рады для рассмотрения ряда вопросов, среди которых - законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".