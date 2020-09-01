В Раде надеются, что в этом году госбюджет-2021 удастся принять вовремя

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Парламентарий отметил, что среди вызовов, которые стоят перед ВРУ - вторая волна коронавируса

Спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что в этом году Верховная Рада Украины сможет вовремя принять госбюджет-2021. Об этом он сообщил во время заседания ВРУ, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят, и государство вошло в новый год с достойным сметой", - сказал Разумков.

Вместе с тем парламентарий отметил, что среди вызовов, которые стоят перед ВРУ - вторая волна коронавируса.

"Все вы видите количество больных. И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - добавил Разумков.

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Напомним, ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что Кабинет министров Украины подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок.