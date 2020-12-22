В прошлом году МВФ дал Украине в пять раз меньше средств, чем обещал, – Лукаш

Елена Лукаш Скриншот видео

Украинские заробитчане перечислили на родину значительно больше денег, подчеркнула юрист

В прошлом году Международный валютный фонд (МВФ) дал Украине в пять раз меньше средств, чем обещал, и так происходит ежегодно. В 2021 году МВФ тоже не даст Украине много средств, однако захочет контролировать судебную систему в нашей стране.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Елена Лукаш отметила, что мнение относительно того, что Международный валютный фонд дает Украине деньги и в связи с этим диктует политические условия, является ошибочным. Гостья ток-шоу напомнила, что в прошлом году МВФ дал Украине в пять раз меньше средств, чем обещал.

"МВФ, например, по тому году дал всего 2 млрд Украине. около 2 млрд, это с Мировым банком и со всеми разговорами, которые начинались с 10 млрд - здайте землю, здайте банки... То есть дал в 5 раз меньше со своими сателитами, чем обещал. В 5 раз меньше! При этом, по тому же году, по этому, прошедшему, "гастарбайтеры" перечислили в 5 раз больше, чем МВФ", – сказала Елена Лукаш.

Юрист констатировала, что так происходит каждый год.

"Украинцы работают, покидают свои семьи, платят налоги, работают в "теневом" секторе, а он огромный в Украине, выживают сами, а права у них забирает МВФ, который за это еще и не платит, потому что 2 млрд для бюджета Украины - это ни о чем, это вообще ни о чем. И при этом в следующем году МВФ нам тоже много не даст, но захочет контроль над судебной системой Украины", – предостерегла Елена Лукаш.

Как сообщали, миссия Международного валютного фонда 21 декабря начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в конце зимы или в марте 2021 года.