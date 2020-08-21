В правительстве рассказали, на что пойдут 100 млн евро польского кредита

Большинство средств выделят на ремонт дорог

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Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что 100 млн евро польского кредита пойдут на ремонт дорог и обустройство пунктов пропуска на границе. Об этом чиновник заявил на брифинге во время визита во Львовскую область.

По словам Немчинова, 60 млн будет выделено на дороги, а 40 млн – на пункты пересечения. "Понятно, что кредит чрезвычайно выгоден, потому что он на 30 лет, 5 лет льготного периода, процентная ставка 15 % - это очень хорошая ставка", – сказал министр.

Кроме того, по мнению Немчинова, деньги должны способствовать развитию инфраструктуры западных областей. "Мы же понимаем, что 100 млн евро – это более 3 млрд гривен для двух областей: Львовской и Волынской. Это очень большие вложения в дорожное строительство. Украинское государство будет погашать только НДС, это около 20%", – рассказал министр.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины предложил освободить от уплаты НДС проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона в рамках кредита от Польши, правительство страны выделило еще в 2015 году.