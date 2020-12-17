В правительстве ожидают следующий транш МВФ в феврале-марте 2021 года

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам Шмыгаля, такие сроки являются реалистичными, если не будет снова каких-то "сюрпризов"

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить не ранее 2021 года. Кабинет министров ожидает, что он поступит в конце зимы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "НВ".

По его словам, такие сроки являются реалистичными, если не будет снова каких-то "сюрпризов".

"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это (транш, - ред.) не позднее февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", - отметил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно следующего транша для Украины продолжаются. Участие в них принимает глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Сейчас народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не может точно сказать, когда Украина получит очередной транш.