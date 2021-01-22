В правительстве ожидают экономический рост в 2021 году

Монумент Независимости в Киеве Фото из открытых источников

Отдельно на совещании говорили о поддержке представителей бизнеса и населения

Президент Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинскими властями в 2021 году, в частности, на совещании заявили, что в 2021 году ожидается экономический рост. Об этом сообщает Офис президента.

"Была отмечена важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическому росту", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики.

Так было отмечено, что в 2021-м ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив в целях согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Важным акцентом стало сотрудничество с международными партнерами.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство работает над реализацией инициативы президента по ипотеке для молодежи под 7%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах на 2021 год, заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.