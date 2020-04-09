В ПФУ объяснили механизм индексации пенсий

Выплату проиндексированных пенсий начнут в мае

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Пенсионных фонд Украины предоставил разъяснение относительно того, как будет происходить индексация пенсий. Об этом сообщает Facebook прессслужба ведомства.

Как отмечается, в ПФУ напомнили, что 1 апреля 2020 года Кабинетом министров Украины принято постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Именно этот документ предусматривает, что пенсии будут проиндексированы в мае 2020 года, а перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента в размере 1,11.

Согласно сообщению ПФУ, в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Следует заметить, что выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена на дом почтальонами АО "Укрпочта".

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.