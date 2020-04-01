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В Пенсионном фонде объяснили, когда начнут выплачивать обещанную тысячу гривен пенсионерам

Фото из открытых источников

Проведение индексации пенсий запланировали на 1 мая

В Пенсионном фонде Украины заявили, что выплата одноразовой денежной помощи пенсионерам, пенсия которых не превышает 5 тысяч гривен, состоится сразу после внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщается на официальной странице фонда в Facebook.

Также Пенсионный фонд определился с датой проведения индексации пенсий в этом году - это произойдет 1 мая.

К тому же, выплата пересчитанных пенсий, компенсаций, денежной помощи будет проведена в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена на дом почтальонами "Укрпочты".

Кроме этого, в ПФУ отметили, что после принятия изменений в госбюджет также начнутся выплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет.

Ежемесячную компенсационную выплату к пенсии в размере до 500 гривен получат 1,5 млн человек указанного возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы за 2019 год - 9 205 гривен.

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А если пенсионер в возрасте старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет мужчина или 20 лет женщина, то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2 600 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин поддержал инициативу Зеленского относительно надбавок пенсионерам в связи с коронавирусом.

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Также отмечалось, что Пенсионный фонд Украины увеличил выплату пенсий в марте до 36,04 млрд гривен.

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