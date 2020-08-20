В отеле "Днепр" планируют открыть казино, поэтому его так дорого продали, - Гетманцев

Телеканал ZIK

Гостиницу "Днепр" в центре Киева продали за такую беспрецедентно большую сумму, которая была обусловлена, в том числе, принятием закона об игорном бизнесе, потому что там планируется открыть казино, или какое-то игорное заведение.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что иск активистов в суд о продаже гостиницы "Днепр" в центре Киева не имеет под собой никаких оснований, ведь гостиница была продана законно и государство видит в этом немалую выгоду.

"Отель "Днепр" был продан за беспрецедентно большую сумму. И это одна из тех побед, которой мы можем действительно гордиться. Я не исключаю, что такая сумма была обусловлена, в том числе, принятием нами закона об игорном бизнесе, потому что там планируется открыть казино, или какое-то игорное заведение. Я не знаю какое, потому что я не в курсе планов собственников", – заявил народный депутат.

Вместе с тем он подчеркнул, что активисты, которые подали иск в суд о продаже отеля в центре столицы, ставят вопрос о законности этой приватизации. Однако нардеп убежден, что иск не имеет никаких перспектив.

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"Аукцион был проведен чисто, сумма большая, государство заинтересовано в том, чтобы ее как можно быстрее получить. Поэтому сейчас происходит оформление документов, и я убежден, что российских денег там нет", – акцентировал Даниил Гетманцев.

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Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "отель "Днепр". Отель продан за 1 111 111 222, 22 гривен.

Отмечается, что стартовая цена на аукционе составляла 80 923 400 гривен. Аукцион проходил в три этапа. В итоге победителем стало ООО "Смартленд". Компания предложила на 111,11 грн больше, чем ООО "Инвестиционная украинская группа".

По данным аналитической системы YouControl уставный фонд ООО "Смартленд" составляет 11,302 млн грн. Компания зарегистрирована в Броварах в 2013 году. Основной вид деятельности - "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Директор компании - Максим Терещук.

Отель находится на Европейской площади в центре Киева. Здание отеля общей площадью 12 829 кв. м состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.