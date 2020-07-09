В обществе есть силы, которые заинтересованы в продолжении существования нелегального игорного бизнеса, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Странным образом их интересы совпадают с интересами тех депутатов, которые фактически безосновательно блокируют работу Рады

В обществе есть силы, которые заинтересованы в продолжении существования нелегального игорного бизнеса в том состоянии, в котором он есть сейчас.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат ("Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Политик отметил, что большое количество поправок к законопроекта об игорном бизнес сегодня фактически заблокировала работу Верховной Рады.

"Относительно блокирования работы парламента, то мы видим, что, к сожалению, в обществе есть силы, которые заинтересованы в продолжении существования нелегального игорного бизнеса в том состоянии, в котором он есть сейчас. Странным образом их интересы совпадают с интересами тех депутатов, которые фактически безосновательно блокируют работу Верховной Рады, злоупотребляя своим правом на подтверждение поправок, учтенных в законопроекте", – заявил Даниил Гетманцев.

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Вместе с тем он добавил, что законопроект об игорном бизнесе вышел компромиссным и сначала было всего 300 правок, но когда законопроект попал в зал Совета, поведение некоторых нардепов изменилось, они стали не только ставить на подтверждение свои правки, а и любые.

"При чем иногда не понимая, какую правку ставится на подтверждение. Объяснение одной правки, а ставится на подтверждение другая. Или вообще объяснений нет, или в духе того, что "вы продаете Родину. Что-то такого рода. То есть очевидно, почему коллеги решили использовать этот закон для блокирования работы Верховной Рады. Мало может прийти в голову идей, почему им это нужно, но одна из них – что очень большое количество дельцов заинтересованы в том, чтобы игорный бизнес в нынешнем виде просуществовал как можно больше", – заявил народный депутат.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того, как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысячи поправок.

По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. Вследствие этого рассмотрение документа в зале растянулся на недели.

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