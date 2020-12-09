В ноябре инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8%, - Госстат

В Украине подорожали потребительские товары Фото из открытых источников

Больше всего подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло

В Украине в ноябре 2020 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как отмечается, по сравнению с октябрем этого года в ноябре цены выросли на 1,3 процента. А в целом за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 1,4 процента. В частности, подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. В то же время фрукты упали в цене на 5,1 процент.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%. Одежда и обувь наоборот подешевели на 2,5%.

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Также за месяц тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,8%. Больше всего подорожали природный газ (на 26,7%) и отопление (на 8,6%).

Кроме этого, украинцы стали больше платить за проезд - на 0,9%. Причиной этого стало подорожание топлива и масел на 3,1%.

Государственная служба статистики

Государственная служба статистики

Напомним, недавно в Госстате показали, как в Украине за год изменились цены на потребительские товары. В частности, больше всего выросли в цене сахар яйца и подсолнечное масло.