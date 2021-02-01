В НБУ считают, что в этом году придется поднять учетную ставку: к чему это приведет

Национальный банк Украины Радио Свобода

Учетная ставка определяет стоимость кредитов, которые центробанк выдает коммерческим банкам

Подавляющее большинство Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным. Об этом шла речь во время заседания КМП относительно уровня учетной ставки 20 января, сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что большинство членов КМП склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5-7% в течение следующих месяцев. Это должно поспособствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления и улучшению инфляционных ожиданий, а затем поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. В начале 2022 года.

Зато несколько членов КМП считают, что повышение учетной ставки не понадобится учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала. По мнению одного из них, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня, сообщили в НБУ.

По данным НБУ, восемь из десяти членов КМП во время заседания 20 января высказались за сохранение учетной ставки на уровне 6%, впрочем по-разному оценили риски для инфляционного развития.

Отметим, что учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил с 22 января 2020 года оставить учетную ставку на минимальном и истории стране уровне - 6,0%.