В НБУ считают, что в этом году придется поднять учетную ставку: к чему это приведет
Учетная ставка определяет стоимость кредитов, которые центробанк выдает коммерческим банкам
Подавляющее большинство Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным. Об этом шла речь во время заседания КМП относительно уровня учетной ставки 20 января, сообщает прессслужба НБУ.
Отмечается, что большинство членов КМП склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5-7% в течение следующих месяцев. Это должно поспособствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления и улучшению инфляционных ожиданий, а затем поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. В начале 2022 года.
Зато несколько членов КМП считают, что повышение учетной ставки не понадобится учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала. По мнению одного из них, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня, сообщили в НБУ.
По данным НБУ, восемь из десяти членов КМП во время заседания 20 января высказались за сохранение учетной ставки на уровне 6%, впрочем по-разному оценили риски для инфляционного развития.
Отметим, что учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил с 22 января 2020 года оставить учетную ставку на минимальном и истории стране уровне - 6,0%.