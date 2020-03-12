В НБУ рассказали, как будут обеззараживать гривни от коронавируса

Перед тем как гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут находиться две недели в хранилищах

Председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что перед тем как гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут находиться две недели в хранилищах. Об этом он сказал во время брифинга относительно решений Правления Нацбанка по монетарной политике, передает "Экономическая правда".

"Процесс обработки наличности в центральном хранилище - это технологический цикл, где наличность изъята из оборота коммерческих банков, которая поступает в НБУ, перечисляется, и пригодна наличность выпускается в дальнейший оборот, непригодна - утилизируется. На период коронавируса процесс будет отличаться - и наличность, которая будет поступать из банков, не будет обрабатываться две недели, чтобы обезопасить наших работников, и только после этого она попадет в технологический цикл. То есть наличность, которая придет "с улицы", на второй день туда (в хранилища, - ред.) не попадет, у нас есть достаточно наличности, для того чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальной, качественной наличными", - отметил Смолий.

Напомним, сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса.

Кроме того, главная почта страны сообщила, что "Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме, несмотря на карантин в Украине. Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом.