В НБУ предлагают разрешить работать валютным обменникам и ломбардам во время карантина

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Нацбанк считает, что эти финучреждения пользуются спросом среди людей

Нацбанк обратился к Кабинету министров с предложением разрешить ломбардам, валютным обменникам, кредитным союзам продолжать предоставлять свои услуги во время карантина.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, как утверждают в НБУ, 17 марта Кабмин прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей, однако это ограничение не распространяется на банки и страховые компании и при этом распространяется на другие небанковские финучреждения, среди которых выше упомянутые пункты обмена валюты, финансовые компании, кредитные союзы и ломбарды.

Руководство НБУ убеждено, что все эти финучреждения пользуются значительным спросом у населения.

"Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановления №211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам", - пояснили в НБУ.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса.

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Также сообщалось, что с сегодняшнего дня, 22 марта, Киев останавливает пассажирские перевозки.