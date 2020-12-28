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В НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко Сайт Кирилла Шевченко

Налог на доходы с депозитов был введен в 2014 году

В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы с депозитов, введенный в 2014 году, и в следующем году будут продолжать работу в этом направлении. Об этом изданию Экономическая правда заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы в этом году выходили с инициативой на правительство, чтобы отменить налог на доходы с депозитов. За всю историю независимости Украины такого налога не было. Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточно доходная база, и мы считаем, что можно отменить этот налог", - пояснил Шевченко и добавил.

"Он состоит из двух составляющих – это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. О военном сборе речь не идет. Пока идет война, его надо оставлять. А вот убрать 18% НДФЛ, несмотря на то, что депозитные ставки и так низкие, мы предлагали Министерству финансов и Правительству в законе о бюджете. Это не было учтено".

По словам главы Нацбанка, в следующем году регулятор будет продолжать работу в этом направлении.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины утвердил новые кредитные льготы, которые должны поддержать бизнес и банки во время жесткого локдауну. 

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