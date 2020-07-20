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В НБУ объяснили, почему снижается курс гривни

Кирилл Шевченко Фото из открытых источников

По словам главы Набанка, колебания находятся в нормальных пределах

Колебания курса гривны находятся в пределах нормы, а значит Нацбанк не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. Об этом во время брифинга сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает "Экономическая правда".

"Сейчас мы не видим никаких предельных размеров сечений курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных", - сказал Шевченко.

По словам главы Нацбанка, 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем тот, что установился в результате торгов. Однако, вечером того же дня тренд изменился в сторону укрепления гривны.

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Напомним, Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 20 июля доллар составляет 27,36 грн, евро - 31,25 грн. Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 8 коп. Евро подорожал на 12 коп.

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