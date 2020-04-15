В налоговой рассказали, сколько миллионеров проживает в Украине

В Украине проживает 2 тысячи миллионеров Picture-Alliance

Больше всего миллионеров проживает в Киеве

Доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировали почти 1,8 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:

г. Киева - 702 человека

Харьковской обл - 143 лица

Днепропетровской обл - 129 человек

Киевской обл - 103 человека.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определены жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19.