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В налоговой рассказали, сколько миллионеров проживает в Украине

В Украине проживает 2 тысячи миллионеров

 Picture-Alliance

Больше всего миллионеров проживает в Киеве

Доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировали почти 1,8 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:

  • г. Киева - 702 человека
  • Харьковской обл - 143 лица
  • Днепропетровской обл - 129 человек
  • Киевской обл - 103 человека.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определены жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19.

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