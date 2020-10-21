В "Нафтогазе" отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

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Новые санкции расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладчикам

НАК "Нафтогаз" поддержал решение Соединенных Штатов Америки относительно расширения санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладчикам, привлеченным к строительству "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз-Украина".

Согласно сообщению, США будут применять санкции ко всем компаниям, которые предоставляют услуги или способствуют расширению возможностей российского трубоукладочного судна "Академик Черский" или другого российского трубоукладочного судна, используемого для строительства "Северного потока-2".

Кроме того, ожидается, что до конца 2020 года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, способствующих "Северному потоку-2".

"Нафтогаз" и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства"Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Польша решила наказать "Газпром" за "Северный поток-2", выписав штраф на 7,6 млрд долларов. Антимонопольный орган заявил, что "Газпром" и его партнеры, которым тоже предписано заплатить штраф около 61,3 миллиона долларов, не получили от него (то есть от польских борцов с монополиями) разрешение на создание совместного предприятия по финансированию строительства трубопровода.