В "Нафтогазе" объяснили, почему хотят взыскать с "Газпрома" компенсацию в 17,3 млрд долларов

Юрий Витренко

Если Украина победит в исках против РФ, то Украина сможет увеличить доходы от транзита газа и снизить стоимость импортного газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что были сформированы дополнительные вопросы к "Газпрому" на сумму еще в 17,3 млрд. долларов, которые не соответствуют интересам Кремля.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По его словам, от "Газпрома" потребуют предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия-Украина, разблокировать транзит газа из Средней Азии и предлагать независимым добытчикам газа в России так называемые "свопы" для экспорта их газа через "Газпром".

"Но это все реально сделать, особенно учитывая новые возможности, которые нам открывает новый транзитный контракт, который я подписал с Миллером в декабре 2019 года. Конечно, для этого "Нафтогаз" должен эффективно работать. Со своей стороны наша команда начала системно работать над этим почти сразу после подписания нового транзитного контракта", - отметил Витренко.

Как он пояснил, в случае, если "Нафтогаз" победит в этих исках против "Газпрома", то Украина сможет значительно увеличить доходы от транзита газа, снизить стоимость импортного газа, получить компенсацию за долги Росукрэнерго, а в будущем — предоставлять услуги по транспортировке водорода.

К тому же, Витренко отметил, что для реализации плана по взысканию с "Газпрома" 17,3 млрд долларов, его должен утвердить наблюдательный совет "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" заявили, что Украина закончила нынешний отопительный сезон с рекодно высокими за последние 30 лет запасами газа в подземных хранилищах.

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Также отмечалось, что Андрей Фаворов покинул должность директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины".