В начале 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок, - таможня

Вторым товаром по объемам экспорта стали медицинские халаты

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За первые два месяца 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок общей стоимостью почти 13 млн долларов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Государственной таможенной службы Украины.

Согласно информации, в целом Украина экспортировала маски до 48 стран и районов мира. Так, 233 тонны медицинских хирургических масок стоимостью 4,3 млн долларов уехали в Германию, 104 тонны на 1,4 млн долларов – в Румынию, 94 тонны на 780 тыс. долларов – до Словакии.

Кроме этого, среди других крупнейших импортеров украинских масок – Китай (80 тонн на 3,6 млн долларов), специальный административный район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн долларов), Польша (26 тонн на 486 тыс. долларов), Россия (19 тонн на 62,2 тыс.) и Эстония (15 тонн на 131 тыс. долларов).

Как отмечается, вторым товаром по объемам экспорта стали медицинские халаты. Больше всего их получили Германия (33 тонны на 295 тыс. долларов), Португалия (31 тонна на 230 тыс. долларов), Чехия (25 тонн на 146 тыс. долларов), Франция (14 тонн на 245 тыс. долларов) и Китай (8,4 тонны на 422 тыс. долларов). Кроме того, Гонконг, Китай и Молдова закупили полторы тонны одноразовых медицинских халатов для пациентов и хирургов на 48 тыс. долларов.

В январе-феврале общий экспорт украинских компаний составил 112 тонн медицинских халатов примерно на 1,4 млн долларов.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный вывоз противоэпидемических товаров из Украины. А именно: штраф от 136 тыс. грн до 204 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы до 3 лет