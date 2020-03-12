В Нацбанке рассказали, сколько еще гривна будет оставаться нестабильной

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Все будет зависеть от панических настроений через коронавирус

В Национальном банке Украины рассказали, что валютные колебания в Украине будут зависеть от того, как быстро стихнет паника, вызванная новостями о коронавирус. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает УНН.

“Это будет зависеть от того, на сколько панические настроения, вызванные, прежде всего, коронавирусом, новостями мировых рынков, каким-то образом заглохнут. Национальный банк видит, что это не является фундаментальным фактором, это более психологические рефлексии, и мы их будем пытаться гасить, так как мы всегда делали”, - отметил он.

Чурий отметил, что в Украине уже было немало эпизодов панических настроений, вызванных, в частности, введением военного положения в конце 2018 года и тому подобное.

“Национальный банк всегда пытался поддержать рынок для того, чтобы эти колебания были наименьшими. С другой стороны мы все таки исходим из того, что курс должен формироваться рынком, он должен быть рыночный, это должен быть баланс спроса и предложения. Но как временные меры - действительно, мы должны быть на рынке для того, чтобы предоставить рынку больше уверенности”, - добавил он.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.