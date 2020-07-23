В Нацбанке объяснили причину резкого роста доллара

Нацбанк за три дня потратил 350 миллионов долларов для сглаживания резких колебаний курса

Причина резкого роста доллара это психологические факторы. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает "Корреспондент".

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупает валюту бизнес", - сказал Сологуб.

По его словам, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабеть".

В частности, из-за падения гривни Нацбанк за три дня потратил 350 миллионов долларов для сглаживания резких колебаний курса доллара.

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Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что колебания курса гривни находятся в пределах нормы, а значит Нацбанк не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

По словам главы Нацбанка, 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем тот, что установился в результате торгов. Однако, вечером того же дня тренд изменился в сторону укрепления гривни.