В Нацбанке объяснили падение гривны в течение последних месяцев

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На падение гривны повлиял рост государственных расходов

Падение гривны в течение последних месяцев вызвано пандемией и ее последствиями, однако в Национальном банке Украины считают, что ситуация не является критической. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Алексей Лупин, передает "Минфин".

"Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг", - сказал Лупин.

В то же время на падение гривны повлиял рост государственных расходов: в середине лета на Едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток - около 15 млрд грн.

Также свою роль сыграла привязка к аграрному циклу. По словам чиновника, лето - не лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки.

"В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", - добавил Лупин.

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Напомним, международные резервы Украины по состоянию на ноябрь сократились на 1,5% или на 385,3 млн долларов по сравнению с прошлым месяцем. Отмечается, что сейчас резервы составляют 26,14 млрд долларов, а сократились в результате погашения внешних и внутренних обязательств, а также валютных интервенций.