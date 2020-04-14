В МВФ спрогнозировали падение ВВП Украины на 7,7% в 2020 году

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В октябре 2019 года в МВФ прогнозировали рост экономики Украины на 3,0% в 2020 году

Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП Украины на 7,7% в 2020 году. Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики".

При этом в МВФ отметили, что в 2021 году в Украине возобновится рост ВВП, примерно на 3,6%.

Также Фонд оценил уровень безработицы на 2020 и 2021 год. В частности, по прогнозам безработица в Украине вырастет до 10,1% в 2020 году и сократится до 9,3% в 2021 году. По состоянию на 2019 год безработица была на уровне 8,5%.

Отметим, что в октябре 2019 года в МВФ прогнозировали рост экономики Украины на 3,0% в 2020 году.

Ранее сообщалось, что МВФ освободил от долгов 25 бедных стран из-за COVID-19. Украины в этом перечне нет.