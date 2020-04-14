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В МВФ спрогнозировали падение мировой экономики на 3%

Международный валютный фонд, фото - из открытых источников

Во время мирового финансового кризиса в 2009 году ВВП мира упал на 0,1%

Международный валютный фонд спрогнозировал падение мировой экономики на 3% в 2020 году. Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики".

В частности, новый прогноз был разработан из-за пандемии коронавируса. Так, если COVID-19 удастся обуздать в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.

Таким образом МВФ прогнозирует, что экономика США в 2020 году упадет на 6,1%, ВВП Евросоюза — на 7,1%, а ВВП России — на 5,5%. Однако Китаю и Индии  удастся сохранить экономический рост: на 1,2% и 1,9% соответственно.

Отметим, что, по прогнозам Фонда, падение мировой экономики вследствие коронавируса станет крупнейшим за последние несколько десятков лет. В частности, во время мирового финансового кризиса в 2009 году ВВП мира упал на 0,1%.

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Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП Украины на 7,7% в 2020 году.

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