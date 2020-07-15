В МВФ назначили нового главу Европейского департамента

Альфред Каммер Фото из открытых источников

Альфред Каммер приступит к исполнению обязанностей с 1 августа

Новым председателем Европейского департамента Международного валютного фонда назначен Альфред Каммер. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Согласно сообщению, на посту главы Европейского департамента Каммер сменил Поля Томсена, который был отправлен в отставку еще в начале февраля 2020 года.

"Альфред - интеллектуальный и стратегический лидер с исключительными институциональными знаниями и большим опытом работы. Его стратегическое видение и глубокое понимание Европы будут играть важную роль для департамента и Фонда, поскольку мы стремимся помочь региону на этапе восстановления после кризиса", - сообщила исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

Отмечается, что он приступит к исполнению обязанностей с 1 августа 2020 года.

Справка:

Альфред Каммер является гражданином Германии. В МВФ с 1992 года.

В 1998 году он был постоянным представителем Фонда в России. До назначения занимал должность советника в канцелярии управляющего директора МВФ.

В обязанности главы Европейского департамента входит формирование политики МВФ относительно отношений, в том числе и Украины.

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Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка Украины.