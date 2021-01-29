В МВФ люди в шоке! – эксперт о решении "тарифного" вопроса в Украине

В Украине начала работу миссия МВФ Фото из открытых источников

Правительство может уговорить МВФ пойти на определенные уступки в связи с пандемией, считает Дмитрий Марунич

Решением по регулированию цены на газ украинские власти нарушили договоренности с МВФ, и в Фонде этим шокированы.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Гость ток-шоу констатировал, что последним решением относительно регулирования цены на газ украинские власти нарушили закон о рынке природного газа, договоренность с МВФ и обязательства по Третьему энергопакету с ЕС. Однако, с другой стороны, говорит Дмитрий Марунич, властям ничего другого не оставалось в ситуации, когда люди вышли и начали перекрывать трассы и т. п. с требованием отменить сверхвысокие тарифы.

"Что касательно МВФ: действительно, в Фонде люди в шоке. Почему? потому что с ними подписали бумагу. Вот если мы с вами бумагу подпишем, а потом я прихожу к вам и говорю - вот эту бумагу оставим, в мусорник выбросим. Конечно, они в шоке! Там четко написано было, что цены на газ должны быть рыночными для населения, что и произошло с 1 августа 2020 года... Украинская власть все это попыталась отправить по известному адресу, поэтому позиция МВФ логична и вполне объяснима", – сказал Дмитрий Марунич.

Эксперт говорит, что в дальнейшем украинское правительство может уговорить МВФ пойти на определенные уступки, апеллируя к тому, что сейчас – коронавирус, уменьшились реальные доходы населения.

Напомним, как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, миссия Международного валютного фонда решила продлить свою работу в Украине на 7-10 дней.

Ранее сообщали, что Международный валютный фонд обеспокоен возможным решением украинского правительства относительно снижения цен на газ для бытовых потребителей.

А 19 января Кабинет министров Украины обнародовал постановление об уменьшении цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.