В Минюсте планируют до конца года обязать компании раскрыть бенефициаров

Денис Малюська Минюст

Это предусмотрено программой взаимодействия с МВФ

Минюст планирует до конца года обязать компании раскрыть конечных бенефициарных владельцев. Об этом во время брифинга заявил глава Минюста Денис Малюська, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над тем - и это предусмотрено программой взаимодействия с МВФ, чтобы обязать предприятия раскрыть бенефициаров владельцев и обеспечить прозрачность. Это будет выполнено ближе к концу года", - рассказал министр.

Он подчеркнул проблему отсутствия штрафных санкций за нераскрытие такой информации.

"Действующий реестр юрлиц адекватно отражает всю информацию, внесенную юрлицами. Как только обязанность раскрытия бенефициаров собственников внесли в законодательство, то многие юрлиц, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр. Затем данные постепенно забывали обновлять или вновь созданные юридические лица бенефициаров не вносили.

Количество предприятий, которые раскрыли бенефициаров владельцев, существенно сократилось, большинство юрлиц бенефициаров не раскрывает. Но виноват здесь не реестр, а отсутствие адекватного механизма штрафов, санкций за невнесение бенефициаров", - пояснил Малюська.

"Новый реестр сделает систему более эффективной и удобной - данные о бенефициарах будут в отдельных полях", - заверил он.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины в рамках международной Инициативы "Партнерство "Открытое Правительство" подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.