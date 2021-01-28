В Минсоцполитики рассчитывают на накопительную пенсионную систему для всех с 2023 года

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

На рассмотрении в Раде находится два важных для этого законопроекта

Министерство социальной политики надеется на принятие законопроєктів №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022-го года, а с 2023-го - для всех. Об этом в сообщила Министерка Марина Лазебная на пенсионном форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - отметила она.

По словам Лазебной, такие изменения позволят привлечь на второй уровень 100 тысяч участников с ежегодными взносами 2 млрд грн в соответствии с первым законопроектом. А согласно второму - 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.

При этом она добавила, что, по данным Минсоцполитики, 6,5 млн человек, что составляет 60%, получают пенсию до 3 тыс. грн. По состоянию на 1 января 2021 года, средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн – она выросла всего на 425 грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - сообщила министр соцполитики.

Следовательно, чиновница отметила, что Пенсионный фонд не наполняется достаточным количеством средств, чтобы увеличивать пенсии. Если такая ситуация будет продолжаться и дальше, то коэффициент замещения - отношение пенсии к зарплате к 2055 году снизится с 28,7% до 18%.

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Ранее сообщалось, что украинцев в этом году ждет индексация пенсии и доплата некоторым гражданам Украины. В частности, суммы выплат увеличат пожилым людям старше 75 лет.