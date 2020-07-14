В Минрегионе планируют до конца года проверить все объекты "Большого строительства"

Автомобильная дорога М-05 Киев – Одесса Из открытых источников

По состоянию на 1 июля на эти объекты было потрачено более 5 с половиной млрд гривен

Мониторинговая группа при Министерстве развития общин и территорий Украины до конца 2020 года проверит все школы, детские сады и спортивные об’объектах, входящих в программы "Большая стройка". Об этом сообщает пресслежба Министерства

"В Минрегионе создано специальное мобильное подразделение – мониторинговую группу, которая проверяет об’объекты строительства по всей стране. По состоянию на сегодняшний день проверено 64 об’объекты в 9 областях. До конца третьего квартала текущего года будет проверено 100% школ, садиков и спортивных объектов’объектов, входящих в программы Президента "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже завершен строительство на 32 об’объектах: 11 школ, 14 дошкольных учреждений, 7 спортивных объектов’объектов. До 1 сентября 2020 года планируется завершить работы на более 70 об’объектах.

Всего в рамках программы "Большое строительство" планируется реконструкция или капитальный ремонт 210 приемных отделений опорных учреждений здравоохранения’я.

"Задачи Минрегиона – обеспечить ремонт и реконструкцию 100% приемных отделений, включенных в программу "Большая стройка", до принятия и установки медицинского оборудования", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля в государственную программу "Большая стройка" уже потратили 5,52 млрд гривен.