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В Минфине заявили, что до конца года доллар не подорожает до 29 грн

Фото из открытых источников

Для министерства крайне важно, чтобы курс доллара не перевалил за 30 гривен

Министерство финансов Украины не планирует доводить курс гривны к доллару до 29 гривен за единицу валюты. Об этом "Стране" рассказал источник в министерстве. 

"Курс 29 - это расчетный показатель. Минфин принимает любой курс, который есть. Риски появляются тогда, когда курс отклоняется сильно в сторону девальвации. Но эти риски Минфин минимизировал, заложив достаточно средств на обслуживание и погашение долга. Все остальное - вопрос баланса", - сообщил источник.

По его словам, для министерства крайне важно, чтобы курс доллара не перевалил за 30 гривен, так как это повлечёт дополнительные затраты для обслуживания и погашения долга.

"До 29 грн к концу года доводить не будем", - добавил источник.

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Напомним, по состоянию на 2 октября, Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют на уровне 28,33 грн за доллар и 33,32 грн за евро.

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