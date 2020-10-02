В Минфине заявили, что до конца года доллар не подорожает до 29 грн

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Для министерства крайне важно, чтобы курс доллара не перевалил за 30 гривен

Министерство финансов Украины не планирует доводить курс гривны к доллару до 29 гривен за единицу валюты. Об этом "Стране" рассказал источник в министерстве.

"Курс 29 - это расчетный показатель. Минфин принимает любой курс, который есть. Риски появляются тогда, когда курс отклоняется сильно в сторону девальвации. Но эти риски Минфин минимизировал, заложив достаточно средств на обслуживание и погашение долга. Все остальное - вопрос баланса", - сообщил источник.

По его словам, для министерства крайне важно, чтобы курс доллара не перевалил за 30 гривен, так как это повлечёт дополнительные затраты для обслуживания и погашения долга.

"До 29 грн к концу года доводить не будем", - добавил источник.

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Напомним, по состоянию на 2 октября, Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют на уровне 28,33 грн за доллар и 33,32 грн за евро.