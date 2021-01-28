В Минфине выступили против обязательной накопительной системы ПФУ, - СМИ

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Позиция Минфина - дефицит ПФУ не должен превышать 200 млрд грн

В Министерстве финансов не поддерживают введение обязательной накопительной системы в случае, если она приведет к расширению дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова советника министра финансов Виталия Ломаковича.

"Позиция Минфина - дефицит ПФУ не должен превышать 200 млрд грн. Это означает, что Минфин не поддерживает модель финансирования накопительных пенсий за счет сокращения действующих налогов", - сказал он.

По словам Ломаковича, если накопительные пенсии будут предусматривать повышение "трудовых" налогов, бизнесу необходимо дать "другой налоговый Бенефит". В частности, он считает уместным сокращение НДС до 15%.

Также он отметил, что вопрос накопительных пенсий не выносился на обсуждение во время миссии Международного валютного фонда - МВФ заинтересованы параметрами бюджета в целом.

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Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022-го года, а с 2023-го - для всех.