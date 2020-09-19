В Минфине отвергают возможность дефолта в Украине

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам главы ведомства, о таком шаге не стоит говорить

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство отвергает возможность дефолта в Украине. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Исключается (возможность дефола, - ред.) ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник", – сказал Марченко.

Министр продолжил, что поскольку нет возможности отдать всю сумму, то предлагается отдать половину.

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"Соседи говорят: ты же наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала девять раз. Как вы думаете, можно ли девять раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", – добавил министр.

В то же время Марченко отметил, что это не та практика, которую стоит копировать и о которой стоит говорить: "Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: хорошо, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати".

Напомним, накануне министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год.