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В Минфине отвергают возможность дефолта в Украине

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам главы ведомства, о таком шаге не стоит говорить

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство отвергает возможность дефолта в Украине. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Исключается (возможность дефола, - ред.) ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник", – сказал Марченко.

Министр продолжил, что поскольку нет возможности отдать всю сумму, то предлагается отдать половину. 

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"Соседи говорят: ты же наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала девять раз. Как вы думаете, можно ли девять раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", – добавил министр.

В то же время Марченко отметил, что это не та практика, которую стоит копировать и о которой стоит говорить: "Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: хорошо, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати".

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Напомним, накануне министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год

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