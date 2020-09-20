В Минфине анонсировали новую программу кредитования для украинских семей

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Речь идет об ипотечных кредитах для 30 тыс. семей

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Кабмин готов в следующем году предусмотреть в госбюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей. Об этом чиновник рассказал в интервью Радио Свобода.

"В следующем году мы готовы будем предусмотреть предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа. Мы докапитализируем новое учреждение, которое сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.

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Как отмечается, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, "просто неподъемны" для многих украинских семей.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.