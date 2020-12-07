В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко Фото из открытых источников

В Минэкономики ожидают в 2021 году роста до 4,6%

По итогам 2020 года падение ВВП Украины составит 5%. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя ранее мы закладывали 4,8% ВВП", - сказал Петрашко.

По словам министра, на ВВП, кроме пандемии, повлияла ситуация в сельском хозяйстве.

В то же время в Минэкономики ожидают в 2021 году роста до 4,6%. Чиновник уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

"Негативный эффект пандемии будет иметь большое влияние в начале следующего года. Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", - добавил Петрашко.

Напомним, в 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а в сравнении с 3 кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%.