В МИД раскрыли детали соглашения о зоне свободной торговли с Израилем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Израиль сразу открывает рынок промышленных товаров на 80%, а Украина - на 70%

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление в действие Соглашения о свободной торговле с Израилем со следующего года означает отмену пошлин или снижение ставки пошлины на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы МИД, Израиль сразу открывает рынок промышленных товаров на 80%, а Украина - на 70%.

"Соглашение даст новые возможности для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - отметил Кулеба.

Также он напомнил, что Израиль - уже вторая страна, после Канады, с которой Украина вводит режим свободной торговли после заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Как и Канада, Израиль имеет ЗСТ с ЕС. А следовательно, либерализация торговли с этой страной положительно повлияет и на наш экспорт в ЕС", - добавил министр.

Кроме того, Дмитрий Кулеба проинформировал, что товарооборот между Украиной и Израилем в 2019 году составил 502,3 млн долларов, из которых 397,3 млн долларов - экспорт из Украины, 105 млн долларов - импорт.

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Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о создании зоны свободной торговли Украина с Израилем вступит в действие с 1 января 2021 года.