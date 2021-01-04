В меморандуме с МВФ четко написано, какими должны быть цены на электроэнергию и газ в Украине, и это противоречит Конституции, – академик Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Реальная цена газа в Украине - от 2,5 до 3,5 гривны за 1 м. куб.

Украина подписала меморандум с МВФ, где черным по белому написано: цена на газ и электроэнергию для населения должна быть такой, как для промышленности. Но это противоречит Конституции Украины, где четко говорится о том, что недра – это собственность украинского народа.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

"Мы подписали меморандум с МВФ, где черным по белому написано: цена на газ для населения должна быть такая, как для промышленности, цена на электроэнергию должна быть такая, как для промышленности. Но это полностью противоречит Конституции Украины - 13 и 14 статьям, где недра – это собственность украинского народа. Поэтому цена на газ должна быть бесплатной. Люди должны платить только за доставку и инвестиции в разработку", – подчеркнул Виталий Журавский.

По словам академика, реальная цена газа в Украине - от 2,5 до 3,5 гривни за 1 м. куб., а не 10-12 гривен, которые сегодня платит украинское население.

Следовательно, добавил профессор, Конституцией для Украины сегодня является меморандум с Международным валютным фондом и меморандум с Европейским Союзом, который ратифицировала ВРУ.

"А власть фактически находится в руках олигархата, который является большим злом для Украины", – акцентировал Виталий Журавский.

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Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию установлен на уровне 90 копеек за кВт/ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).