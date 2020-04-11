live
Новости » Экономика Читати новину українською

"В мае Украина должна идти на работу": Шмыгаль анонсировал стратегию выхода с карантина

Премьер-министр Денис Шмигаль Фото из открытых источников

В мае могут частично снять ограничения с работы общественного транспорта

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал стратегию выхода Украины из карантина, которая разрабатывается Советом по вопросам экономического развития Украины. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале

"Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую презентуем на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - отметил Денис Шмыгаль. 

Так, до конца апреля в Украине будет действовать режим чрезвычайной ситуации, однако уже в мае граждане смогут выйти на работу. Также частично будут сняты ограничения с работы общественного транспорта.

Впоследствии, в июне-июле состоится завершение 2019-2020 учебного года и возобновления работы общественного транспорта по новым правилам. Кроме этого, украинцам разрешат посещать зоны отдыха, а людям преклонного возраста ослабят условия самоизоляции. 

Стратегия выхода с карантина Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание в мае 500 тысяч рабочих мест для украинцев.

Кроме этого, глава правительства представил персональный состав Совета по вопросам экономического развития, который будет работать над комплексом мер для преодоления последствий распространения COVID-19 в Украине.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который спровоцировал пожар на территории Зоны отчуждения В Чернобыльской зоне уже седьмой день пытаются потушить пожар Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: Спасатели продолжают тушение на территории трех лесничеств Видео дня: Масштабный пожар в Чернобыльской зоне показали с высоты птичьего полета
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу