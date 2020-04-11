"В мае Украина должна идти на работу": Шмыгаль анонсировал стратегию выхода с карантина

Премьер-министр Денис Шмигаль Фото из открытых источников

В мае могут частично снять ограничения с работы общественного транспорта

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал стратегию выхода Украины из карантина, которая разрабатывается Советом по вопросам экономического развития Украины. Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале.

"Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую презентуем на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - отметил Денис Шмыгаль.

Так, до конца апреля в Украине будет действовать режим чрезвычайной ситуации, однако уже в мае граждане смогут выйти на работу. Также частично будут сняты ограничения с работы общественного транспорта.

Впоследствии, в июне-июле состоится завершение 2019-2020 учебного года и возобновления работы общественного транспорта по новым правилам. Кроме этого, украинцам разрешат посещать зоны отдыха, а людям преклонного возраста ослабят условия самоизоляции.

Стратегия выхода с карантина Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание в мае 500 тысяч рабочих мест для украинцев.

Кроме этого, глава правительства представил персональный состав Совета по вопросам экономического развития, который будет работать над комплексом мер для преодоления последствий распространения COVID-19 в Украине.