В конце недели доллар перешел к росту: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 3 коп., евро - на 4 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 11 декабря доллар составляет 28,07 грн, евро - 33,99 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,382 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подорожал на 4 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни на уровне 28,04 грн за доллар и 33,95 грн за евро.